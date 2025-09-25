Ричмонд
Трамп потребовал расследования якобы саботажа во время его визита на ГА ООН

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу c требованием расследовать инциденты во время его визита на Генассамблею.

— Это не было совпадением — это был тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Я направляю копию письма Гутеррешу и требую скорейшего расследования, — написал он в соцсети Truth Social.

По его словам, в этом процессе участвует Секретная служба США.

23 сентября американский лидер застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН. Позже Трамп рассказал об этом инциденте с трибуны Генассамблеи. Также во время его выступления не сразу заработал телесуфлер.

Кроме того, глава Белого дома указал на проблемы со звуком. Он утверждает, что в зале его речь могли услышать только те, у кого были наушники с переводом, передает РИА Новости.

23 сентября Дональд Трамп заявил, что ООН бездействует и не помогает урегулировать международные кризисы. Он подчеркнул, что вместо организации занимался этим лично.

