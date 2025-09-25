Движение у кинотеатра «Космос» перекроют в субботу из-за мотопробега

В субботу, 27 сентября, движение транспорта на участке улицы Дзержинского в Екатеринбурге будет временно ограничено. Это связано с проведением мотопробега, который организует мотоклуб «Черные ножи» по случаю закрытия мотосезона. Об этом сообщили в мэрии.