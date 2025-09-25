Ричмонд
Движение у кинотеатра «Космос» перекроют в субботу из-за мотопробега

На улице Дзержинского ограничат движение транспорта из-за закрытия мотосезона.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 27 сентября, движение транспорта на участке улицы Дзержинского в Екатеринбурге будет временно ограничено. Это связано с проведением мотопробега, который организует мотоклуб «Черные ножи» по случаю закрытия мотосезона. Об этом сообщили в мэрии.

Мероприятие пройдет на площадке у киноконцертного театра «Космос». Движение транспорта по улице Дзержинского (от улицы Царской до Горького) будет перекрыто с 11:00 до 16:00.

— В программу мероприятия войдет мотопробег, который стартует в 14:00, — уточнили в мэрии.

Мероприятие начнется от «Космоса» и проследует по центральным улицам города, включая Царскую, Челюскинцев, Московскую и Объездную дорогу, после чего вернется к месту старта.

Безопасность на время проведения пробега будут обеспечивать сотрудники городского управления МВД.