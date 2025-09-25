Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кодинске задержали 18-летнего лихача на тонированном «ВАЗе»

Он устроил гонки с полицией, не имея водительских прав.

Источник: Госавтоинспекция Красноярского края

В Кодинске сотрудники ГИБДД задержали 18-летнего водителя, который отказался останавливаться по требованию полиции. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Инцидент произошел во время патрулирования улиц районного центра. Наряд ДПС обратил внимание на автомобиль ВАЗ с тонировочными пленками на стеклах, использование которых запрещено. После сигнала остановиться водитель не подчинился, а вместо этого резко увеличил скорость и попытался скрыться.

Преследуя нарушителя, инспекторы проследили, как он на высокой скорости проехал по населенному пункту, создавая реальную угрозу для других автомобилистов и пешеходов. За пределами Кодинска автомобиль все же был остановлен.

В ходе проверки выяснилось, что 18-летний молодой человек не имеет права управления транспортными средствами. Кроме того, автомобиль не был зарегистрирован должным образом, отсутствовал полис ОСАГО, а сам водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

За неподчинение законному требованию полиции и совокупность нарушений ПДД злостному нарушителю грозит административная ответственность с крупным штрафом, который может достигать 30 тысяч рублей.

Ранее в Красноярском крае сотрудники ДПС поймали 14-летнего мотоциклиста, катавшегося без прав.