Месть за Новороссийск: под Черниговом разнесли полигон ВСУ с военными НАТО

О двух ударах ракетами «Искандер» по полигону в Черниговской области сообщили военные Telegram- каналы. Какие потери понесли ВСУ, aif.ru рассказали эксперты.
Кого готовили на полигоне?
Полигон в Черниговской области, который стал целью ударов двух «Искандеров», использовался для подготовки штурмовиков. Об этом aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Полигон в Черниговской области был одним из самых знаменитых полигонов и учебок на Украине. Он был знаменит еще со времен СССР. Сейчас это один из основных полигонов, где готовят штурмовиков. Вполне вероятно, что там могли обучаться иностранные наёмники, которые приходят из разных экзотических, в том числе, стран. Под раздачу попали, я думаю, многие», — отметил он.
«Искандер» мог ударить по инструкторам НАТО.
На полигоне в Черниговской области, по которому был нанесен удар двумя ракетами «Искандер», могли находиться иностранные наемники и инструкторы НАТО, отметил военный эксперт Дандыкин.
«Вполне вероятно, что там были иностранные инструкторы. “Искандером” бьют не просто так, он может пробивать укрытие, значит, противник понес серьезные потери», — сказал он.
Минус сотни боевиков ВСУ и иностранных наемников.
На полигоне в Черниговской области, по словам офицера Дандыкина, в момент атаки «Искандерами» могли находится сотни военных.
«Обычно на этих полигонах формируется рота, батальон. Это сотни военных. Я так понимаю, что если в украинских источниках вопили об этом, значит, попали. И попали хорошо. И попали, скорее всего, по иностранным специалистам и не только», — объяснил он.
По словам военного эксперта, удар по полигону «проредил» пополнение ВСУ. которое должны были направить на передовую.
«Как правило, после обучения они направляются, в Харьковскую область, и в Сумскую прежде всего. То есть. эти ударом пополнение ВСУ точно проредили», — добавил Дандыкин.
Напомним, что в конце июля этого года по Гончаровскому полигону в Черниговской области был нанесен удар двумя «Искандерами». Предположительно, в результате было ликвидировано до 200 украинских военных.