Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алматы введут новые меры против загрязнения воздуха

В Алматы реализуется комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня загрязнения воздуха и развитие транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель акима города Алмасхан Сматлаев на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций.

Источник: Акимат города Алматы

По его словам, впервые в алматинской агломерации проведены исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ. В анализ были включены новые источники — транспорт, индивидуальные жилые дома и бани в радиусе 10 км от города. Итоги показали, что суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.

Сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тысячу жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта — метро, ЛРТ, БРТ, канатных дорог и других видов.

отметил Алмасхан Сматлаев

Заместитель акима также сообщил, что в 2025 году внесены изменения в законодательство: отменены предупреждения и введены штрафы за превышение выбросов автотранспорта — 10 МРП для физических лиц и 100 МРП для юридических лиц при повторных нарушениях, а также повышенные санкции — 20 и 200 МРП соответственно.

Кроме того, ведется работа над проектом правил охраны атмосферного воздуха. Документ согласован с уполномоченными органами и будет представлен на рассмотрение маслихата до конца года. Он направлен на обеспечение экологической безопасности, реализацию права граждан на благоприятную окружающую среду и снижение уровня загрязнения воздуха.