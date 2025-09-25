В Алматы введут новые меры против загрязнения воздуха

По его словам, впервые в алматинской агломерации проведены исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ. В анализ были включены новые источники — транспорт, индивидуальные жилые дома и бани в радиусе 10 км от города. Итоги показали, что суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.