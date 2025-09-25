В Алматы введут новые меры против загрязнения воздуха

По его словам, впервые в алматинской агломерации проведены исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ. В анализ были включены новые источники — транспорт, индивидуальные жилые дома и бани в радиусе 10 км от города. Итоги показали, что суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
Сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тысячу жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта — метро, ЛРТ, БРТ, канатных дорог и других видов.
Заместитель акима также сообщил, что в 2025 году внесены изменения в законодательство: отменены предупреждения и введены штрафы за превышение выбросов автотранспорта — 10 МРП для физических лиц и 100 МРП для юридических лиц при повторных нарушениях, а также повышенные санкции — 20 и 200 МРП соответственно.
Кроме того, ведется работа над проектом правил охраны атмосферного воздуха. Документ согласован с уполномоченными органами и будет представлен на рассмотрение маслихата до конца года. Он направлен на обеспечение экологической безопасности, реализацию права граждан на благоприятную окружающую среду и снижение уровня загрязнения воздуха.