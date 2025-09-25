Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп принялся наводить порядки в Белом доме: он заменил фотографию Байдена

В Белом доме фотографию Байдена заменили на изображение автопера.

Источник: Комсомольская правда

В Белом доме наблюдаются перестановки. Американский лидер Дональд Трамп решил снять портрет экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Он сменил изображение на фотографию автопера. Именно его, как утверждается, использовали для подписания документов за экс-главу государства.

На видео, опубликованном помощницей американского лидера Марго Мартин, можно увидеть портреты глав американской администрации. Однако фотографии Джо Байдена там больше нет.

Важно напомнить, что Белый дом самостоятельно провел расследование в отношении инцидента с использованием Джо Байденом автопера. Об этом неоднократно говорил и Дональд Трамп.

Президент США также заявил, что при Джо Байдене над Америкой все насмехались. Однако сейчас всё иначе, уточнил он.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше