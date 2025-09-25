Трамп принялся наводить порядки в Белом доме: он заменил фотографию Байдена

В Белом доме наблюдаются перестановки. Американский лидер Дональд Трамп решил снять портрет экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Он сменил изображение на фотографию автопера. Именно его, как утверждается, использовали для подписания документов за экс-главу государства.
На видео, опубликованном помощницей американского лидера Марго Мартин, можно увидеть портреты глав американской администрации. Однако фотографии Джо Байдена там больше нет.
Важно напомнить, что Белый дом самостоятельно провел расследование в отношении инцидента с использованием Джо Байденом автопера. Об этом неоднократно говорил и Дональд Трамп.
Президент США также заявил, что при Джо Байдене над Америкой все насмехались. Однако сейчас всё иначе, уточнил он.