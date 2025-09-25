Волгоградцев предупредили об опасности распространения бруцеллеза

Бруцеллез представляет собой тяжелое инфекционное заболевание, передающееся от животных человеку и поражающее опорно-двигательную, сердечно-сосудистую, нервную и половую системы. Болезнь часто приводит к инвалидности и длительной потере трудоспособности.
Основными источниками заражения служат больные сельскохозяйственные животные (овцы, козы, крупный рогатый скот и свиньи). Инфицирование человека происходит при контакте с животными, обработке сырья животного происхождения, а также при употреблении непастеризованных молочных продуктов и недостаточно проваренного мяса.
Возбудитель болезни отличается высокой устойчивостью во внешней среде. В молочных продуктах бактерии сохраняют активность до 45 дней, в мясных изделиях — более месяца, в замороженных продуктах — в течение всего срока хранения. Инкубационный период у человека длится от 1 недели до 3 месяцев.
Заболевание начинается с резкого повышения температуры до 38−40 °C, которая может сохраняться несколько месяцев. Характерны ночные лихорадки, сопровождающиеся ознобом и обильным потоотделением. В дальнейшем развиваются поражения суставов, сердечной мышцы и нервной системы.
Чтобы защититься от заболевания, в управлении Роспотребнадзора призвали придерживаться следующих принципов:
обязательная вакцинация сельскохозяйственных животных, покупка мясной и молочной продукции только в установленных местах, тщательная термическая обработка продуктов животного происхождения, использование средств индивидуальной защиты при работе с животными, отказ от непастеризованных молочных продуктов.
Напомним, в Волгоградской области за 2 месяца зафиксировали 12 случаев бруцеллеза. Эпидемиологическую ситуацию обсудили на внеплановом заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии региона.