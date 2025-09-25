Волгоградцев предупредили об опасности распространения бруцеллеза

Возбудитель болезни отличается высокой устойчивостью во внешней среде. В молочных продуктах бактерии сохраняют активность до 45 дней, в мясных изделиях — более месяца, в замороженных продуктах — в течение всего срока хранения. Инкубационный период у человека длится от 1 недели до 3 месяцев.