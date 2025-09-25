В Пермском крае резко взлетела стоимость всех марок бензина

Росстат опубликовал статистические материалы об изменении потребительских цен на нефтепродукты в регионах России с 16 по 22 сентября. На АЗС Пермского края средняя цена на бензин резко выросла и теперь составляет 62,13 ₽, рост за прошедшую неделю — 52 коп.
Средняя цена бензина марки АИ-92 взлетела на 59 коп. до 59,25 ₽, АИ-95 — на 39 коп. до 64,09 ₽, АИ-98 — на 9 коп. до 86,36 ₽ за литр.
Средняя цена литра бензина в регионах ПФО составила 61,28 ₽, России — 63,28 ₽. В Приволжье с этой недели самый дорогой бензин продают в Саратовской области по цене 63,49 ₽, Мордовии — 63,10 ₽, Нижегородской обл. — 63,03 ₽ за литр.
Дизельное топливо в Пермском крае за прошедшую неделю подорожало на 32 коп. до 72,34 ₽. «Дизель» в Прикамье остается самым дорогим среди регионов Приволжского округа. Средняя цена на дизельное топливо в ПФО составляет 69,06 ₽, России — 72,20 ₽ за литр.