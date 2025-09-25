В Пермском крае резко взлетела стоимость всех марок бензина

Росстат опубликовал статистические материалы об изменении потребительских цен на нефтепродукты в регионах России с 16 по 22 сентября. На АЗС Пермского края средняя цена на бензин резко выросла и теперь составляет 62,13 ₽, рост за прошедшую неделю — 52 коп.