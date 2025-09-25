История с эскалатором в ООН получила продолжение: Трамп сделал важный ход

Скандальные злоключения президента США Дональда Трампа в здании ООН получили ожидаемое продолжение. Генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш получил письмо от главы Белого дома «о саботаже» в ходе визита президента США на ГА. Об этом со ссылкой на офис генсека сообщает РИА Новости.
Отмечается, что американский лидер потребовал расследования инцидента.
Выступая на Генассамблее ООН 23 сентября Трамп с высокой трибуны напомнил о двух неприятных инцидентах, произошедших с ним и его супругой в здании Организации. Глава Белого дома отметил, что все, что он получил от сотрудничества с международной организацией, — это неработающие телесуфлер и эскалатор.
Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что остановить эскалатор с президентом США Дональдом Трампом в здании ООН могли намеренно. Так сотрудники ООН могли протестовать против низкого финансирования всемирной организации.
А уже спустя несколько часов появилась новость о том, что американские власти и, в том числе, Секретная служба США, приступили к расследованию после истории с неисправностью эскалатора в ООН, который неожиданно остановился как раз в тот момент, когда на него ступили президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.