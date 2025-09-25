Ричмонд
Трамп рассказал, что едва не погиб во время ГА ООН: президент США потребовал ответов, связанных с чередой «зловещих событий»

Трамп заявил, что мог погибнуть во время участия в ГА ООН в Нью-Йорке.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что едва не погиб во время участия в ГА ООН в Нью-Йорке. Он рассказал о череде «зловещих событий» и потребовал ответов. Об этом написал Трамп в соцсети Truth Social.

«Удивительно, что мы с Меланией не упали лицом на острые металлические ступени эскалатора — только благодаря тому, что крепко держались за поручни. В противном случае последствия могли быть катастрофическими», — рассказал лидер Белого дома у себя в посте.

А позже он рассказал о череде «зловещих событий». Оказалось, что в ходе выступления в ООН 23 сентября глава Белого дома столкнулся с рядом неприятных инцидентов. Сначала внезапно остановился эскалатор, затем отказал телесуфлёр, и в завершение, во время его речи, в зале пропал звук. Президент США выразил своё недовольство и направил письмо генеральному секретарю ООН, потребовав немедленного расследования этих событий.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп выступил в ООН. Отмечается, что его речь превысила почти в четыре раза отведенное ему время — 15 минут. Оказалось, что участники ГА ООН начали вставать с кресел в знак протеста, организаторам пришлось призывать их к порядку.

