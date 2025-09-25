Трамп рассказал, что едва не погиб во время ГА ООН: президент США потребовал ответов, связанных с чередой «зловещих событий»

А позже он рассказал о череде «зловещих событий». Оказалось, что в ходе выступления в ООН 23 сентября глава Белого дома столкнулся с рядом неприятных инцидентов. Сначала внезапно остановился эскалатор, затем отказал телесуфлёр, и в завершение, во время его речи, в зале пропал звук. Президент США выразил своё недовольство и направил письмо генеральному секретарю ООН, потребовав немедленного расследования этих событий.