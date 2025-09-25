Ричмонд
В Уфе начали демонтировать памятник Салавату Юлаеву

Работы займут около месяца.

Источник: АиФ

В Уфе приступили к демонтажу памятника Салавату Юлаеву для реставрации. Об этом сообщили в Наблюдательном совете при Башкультнаследии.

Площадь у памятника огородили, а саму статую окружили строительными лесами.

«Демонтажные работы займут около месяца. Скульптуру будут разбирать по частям в порядке, обратном первоначальной сборке», — пояснили в Башкультнаследии.

Напомним, что реставрационные работы проведут в специализированном цехе. Открытие после реставрации планируют осенью 2027 года.

Все этапы работ курирует Российская академия художеств во главе с президентом Василием Церетели. Состояние памятника контролирует группа археологов, ведущая необходимые наблюдения.