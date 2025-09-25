Ричмонд
Вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции проведут в Иркутске 26 сентября

В День здоровья жителям города будет доступна также бесплатная диагностика.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутске 26 сентября с 10:00 до 17:00 пройдёт День здоровья. На станции Батарейной на улице Центральная, 17 жители города смогут пройти бесплатную диагностику. В специально оборудованном пункте все желающие смогут поставить прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

«День здоровья — это отличная возможность в одном месте без записи проверить основные показатели своего организма, задать вопросы врачам и получить персональные рекомендации. Особенно актуальна в преддверии осенне-зимнего периода вакцинация», — отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.

Профилактическую акцию проведут медицинские работники в рамках реализации федерального проекта «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Жители города смогут получить консультации ведущих специалистов и пройти комплексное обследование. Можно будет сдать экспресс-анализы (глюкоза, холестерин, ВИЧ, гепатиты, сифилис), пройти УЗИ щитовидки и почек, флюорографию и другие обследования. Желающим врачи проведут профилактический осмотр, измерят артериальное и внутриглазное давление, проверят состояние легких и мышц. Также иркутянам будут доступны дерматоскопия для раннего выявления онкологических рисков и консультации терапевта, онколога, психиатра-нарколога и медицинского психолога.

Ранее агентство сообщало, что с начала года в Иркутской области проведены ежегодные профилактические медицинские осмотры и диспансеризация населения. Более 577 тысяч жителей уже прошли обследования, что стало возможным благодаря федеральному проекту «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».