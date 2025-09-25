Вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции проведут в Иркутске 26 сентября

Профилактическую акцию проведут медицинские работники в рамках реализации федерального проекта «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Жители города смогут получить консультации ведущих специалистов и пройти комплексное обследование. Можно будет сдать экспресс-анализы (глюкоза, холестерин, ВИЧ, гепатиты, сифилис), пройти УЗИ щитовидки и почек, флюорографию и другие обследования. Желающим врачи проведут профилактический осмотр, измерят артериальное и внутриглазное давление, проверят состояние легких и мышц. Также иркутянам будут доступны дерматоскопия для раннего выявления онкологических рисков и консультации терапевта, онколога, психиатра-нарколога и медицинского психолога.