Пособие по беременности и родам: какую сумму выплатят в Татарстане

Беременные женщины в Татарстане вправе претендовать на получение пособия по беременности и родам. На какую сумму и продолжительность отпуска можно рассчитывать — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Длительность отпуска по беременности и родам.

— стандартные роды — 140 дней: 70 дней до рождения ребенка и еще 70 после;

— осложненные роды — 156 дней: 70 дней до родов и 86 после них;

— многоплодная беременность — 194 дня: 84 дня до родов и 110 дней после.

Как определяется размер пособия.

Сумма зависит от категории получателя и рассчитывается отталкиваясь от:

— среднего заработка — для официально трудоустроенных женщин,

— стипендии — для студенток, получающих образование очно,

— денежного довольствия — для военнослужащих по контракту,

— прожиточного минимума — для лишившихся работы из-за ликвидации организации.

Формула расчета.

Пособие = общий доход за два предыдущих календарных года ÷ количество календарных дней за этот период x количество дней отпуска.

Минимальные суммы выплат.

— при отпуске на 140 дней (стандартные роды) — 103 285 рублей;

— при 156 днях (осложненные роды) — 115 089 рублей;

— при 194 днях (несколько детей) — 143 123 рубля.

Максимальные суммы выплат.

— при стандартных родах (140 дней) — 794 355,80 рубля;

— при осложненных (156 дней) — 885 139,32 рубля;

— при многоплодной беременности (194 дня) — 1 100 750,18 рубля.