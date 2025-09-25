Пособие по беременности и родам: какую сумму выплатят в Татарстане

Длительность отпуска по беременности и родам.
— стандартные роды — 140 дней: 70 дней до рождения ребенка и еще 70 после;
— осложненные роды — 156 дней: 70 дней до родов и 86 после них;
— многоплодная беременность — 194 дня: 84 дня до родов и 110 дней после.
Как определяется размер пособия.
Сумма зависит от категории получателя и рассчитывается отталкиваясь от:
— среднего заработка — для официально трудоустроенных женщин,
— стипендии — для студенток, получающих образование очно,
— денежного довольствия — для военнослужащих по контракту,
— прожиточного минимума — для лишившихся работы из-за ликвидации организации.
Формула расчета.
Пособие = общий доход за два предыдущих календарных года ÷ количество календарных дней за этот период x количество дней отпуска.
Минимальные суммы выплат.
— при отпуске на 140 дней (стандартные роды) — 103 285 рублей;
— при 156 днях (осложненные роды) — 115 089 рублей;
— при 194 днях (несколько детей) — 143 123 рубля.
Максимальные суммы выплат.
— при стандартных родах (140 дней) — 794 355,80 рубля;
— при осложненных (156 дней) — 885 139,32 рубля;
— при многоплодной беременности (194 дня) — 1 100 750,18 рубля.