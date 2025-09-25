Дочь Сергея Бондарчука назвала две вещи, за которые корил себя отец перед смертью

105 лет назад родился Сергей Бондарчук — первый советский режиссер, получивший «Оскар». Сегодня его имя знают во всем мире, а фильмы стали классикой. Но сам мастер уходил из жизни с тяжелыми сожалениями. Его дочь, заслуженная артистка РСФСР и режиссер Наталья Бондарчук в беседе с KP.RU вспомнила, за что корил себя отец на склоне лет.
— Он признался: «Я всю свою жизнь посвятил иллюзии кинематографа. Я не видел, как выросли мои дети. Я опоздал на похороны моей мамы». Долго добирался со съемок. Приехал на кладбище, когда гроб уже опустили в могилу, — рассказала Наталья Бондарчук.
По словам дочери, кинематограф не только принес ему мировую славу, но и отнял здоровье и силы. В перестроечные годы режиссер пережил травлю со стороны коллег, лишился поддержки, и его новые проекты остались нереализованными. Все это стало причиной глубокого личного кризиса.
— Отец был подавлен. Стал изгоем. Ему не дали денег на «Вишневый сад» по Чехову, другие картины. Он медленно угасал, — поделилась артистка.
Сергей Бондарчук ушел из жизни 20 октября 1994 года, ему было 74 года. Так и не сбылись его замыслы поставить «Тараса Бульбу» с Марлоном Брандо в главной роли, экранизировать «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери, «Таис Афинскую» Ивана Ефремова и «Жизнь Льва Толстого».