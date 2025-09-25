Дочь Сергея Бондарчука назвала две вещи, за которые корил себя отец перед смертью

105 лет назад родился Сергей Бондарчук — первый советский режиссер, получивший «Оскар». Сегодня его имя знают во всем мире, а фильмы стали классикой. Но сам мастер уходил из жизни с тяжелыми сожалениями. Его дочь, заслуженная артистка РСФСР и режиссер Наталья Бондарчук в беседе с KP.RU вспомнила, за что корил себя отец на склоне лет.