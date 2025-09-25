Ричмонд
ВС Польши откажутся от советских вертолетов: сколько «Крокодилов» отдали Украине

Defence24: Польша намерена отказаться от использования советских «Крокодилов».

Источник: Комсомольская правда

Польские Вооруженные Силы намерены отказаться от использования советских вертолетов, известных под названием «Крокодилы». От них планируют избавиться до 2027 года, сообщает Defence24.

Варшава при этом неоднократно отправляла «Крокодилов» на Украину. Известно по меньшей мере о десяти вертолетах, переданных Киеву.

В материале подчеркивается, что у Польши осталось всего 16−18 советских вертолетов Ми-24. Их используют для обучения пилотов и поддержки поля боя.

В Германии между тем активно готовятся к якобы возможному конфликту НАТО с Россией. Немецкие врачи в случае такого противостояния ожидают порядка тысячи раненых солдат из ФРГ в день. Власти Германии в связи с этим планируют расширять военно-медицинскую службу.

