Из Перми до Ярославля запустят регулярное автобусное сообщение

Время в пути составит 16 часов.

Источник: Аргументы и факты

Рейсы автобусов от Перми до Ярославля запустят в октябре, сообщает v-kurse.ru.

Как рассказал порталу советник директора Центра развития туризма Пермского края Константин Тиминский, планируется, что автобусы будут ходить раз в неделю. Маршрут рейса пройдёт по трассе Пермь-Киров-Кострома. Время в пути составит около 16 часов.

Ярославль считается столицей «Золотого кольца России». Город с тысячелетней историей бережно хранит свою культуру и традиции. И успешно сочетает их с современными технологиями.

Напомним, в июле 2025 года между Пермью и Ярославлем организовали и авиасообщение. Небольшие самолёты летают в обе стороны два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям. Так, чтобы можно было организовать тур на выходные или на целую неделю. Но стоит быть готовыми и к задержкам рейсов из-за закрытия воздушного пространства.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что посмотреть в главном городе «Золотого кольца» за несколько дней, где сфотографировать тысячную купюру и чьи следы можно найти в Ярославле.