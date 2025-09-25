Башкирия заняла седьмое место в ПФО по размеру пенсий

Башкирия занимает седьмую строчку в рейтинге регионов Приволжского федерального округа по размеру пенсионных выплат. Об этом сообщает СФР.
Средняя пенсия в республике достигла 22 896 рублей, что на 11,6% выше показателя годичной давности. Эта сумма немного превышает средний уровень по Приволжскому федеральному округу, который составляет 22 718 рублей.
Первое место в окружном рейтинге принадлежит Пермскому краю с выплатами 23 673 рубля. Далее следуют Удмуртия (23 412 рублей), Нижегородская (23 307 рублей), Самарская (23 293 рубля), Кировская (23 253 рубля) области и Татарстан (23 223 рубля). Самые низкие пенсии в ПФО зафиксированы в Марий Эл (21 240 рублей) и Пензенской области (21 494 рубля).
Средний размер пенсий по России составляет 23 520 рублей. При этом разрыв между регионами значительный: от 17 478 рублей в Дагестане до 38 890 рублей на Чукотке.
