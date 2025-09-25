Стало известно, как живут последователи секты Виссариона после ареста его лидеров

Стало известно, как живут последователи Виссариона после ареста его лидеров. Суд приговорил Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова к 12, 11 и 12 годам лишения свободы за создание опасной организации, но их последователи продолжают жить по старым правилам.
— В государственной средней школе в Петропавловке, и в сельсовете в Черемшанке по-прежнему работают виссарионовцы. А других там просто нет! В Петропавловке нет невиссарионовцев! — рассказал знакомый корреспонденту KP.RU Ульяне Скойбеде.
Даже после запрета секты священники продолжают проводить службы в храмах, а здания, принадлежащие Виссариону, используются без ограничений. Частная собственность защищает общину от закрытия, и они остаются активными в религиозной жизни региона.
Последователи называют происходящее «девиссарионизацией» территории. Так они объясняют попытки чиновников вывести из состава районных депутатов их единомышленников и давление на частную школу «Итоги».
— У нас объявлена не девиссарионизация, а ресоциализация, это официальная позиция губернатора Красноярского края: люди остались без своего учителя, растеряны, надо им помочь, без проволочек выделять дрова, — заявил корреспонденту знакомый курагинский чиновник.
А пока в Петропавловке ангар общины полон женщин: там проходит собрание. В многоугольной церкви горят свечи, висит портрет Виссариона.