Синоптики прогнозируют похолодание на десять градусов в Ростове 25 сентября

— Ожидается переменная облачность, днем местами пройдет небольшой дождь. Утром в отдельных районах осядет туман. Ветер южной четверти с переходом на северный и северо-восточный будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, днем местами усилится до 15 — 18. В дневные часы по северу региона воздух прогреется до +11 — +16 градусов, местами до +18, а на юге — до +17 — +22, в крайних южных районах — до +26, — добавили в Ростовском гидрометцентре. — В ночь на пятницу местами пройдет небольшой и умеренный дождь, порывы ветра достигнут 15 — 18 метров в секунду, а температура воздуха упадет до +3 — +8 градусов, местами — до 0, а ближе к следующему утру — до −2.