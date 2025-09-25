Пол-литра для сына вождя: как Сергей Бондарчук встретился с Василием Сталиным

— Отец рассказывал, как его неожиданно позвали к телефону в кабинет директора Театра-студии киноактера, где он работал после ВГИКа. «Здравствуй, Бондарчук, — сказал голос в трубке. — Пол-литра поставишь?» — «А кто это?» — «Василий Сталин беспокоит». — «Здравствуйте. Поставлю. А за что?» — «Приходи к шести в “Арагви”, узнаешь», — рассказала Наталья в беседе с KP.RU.