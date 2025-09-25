Пол-литра для сына вождя: как Сергей Бондарчук встретился с Василием Сталиным

История о том, как Сергей Бондарчук стал самым молодым народным артистом СССР, началась с телефонного звонка и шутки про «пол-литра». Дочь режиссера Наталья рассказала про неожиданную встречу, которая произошла с ее отцом.
— Отец рассказывал, как его неожиданно позвали к телефону в кабинет директора Театра-студии киноактера, где он работал после ВГИКа. «Здравствуй, Бондарчук, — сказал голос в трубке. — Пол-литра поставишь?» — «А кто это?» — «Василий Сталин беспокоит». — «Здравствуйте. Поставлю. А за что?» — «Приходи к шести в “Арагви”, узнаешь», — рассказала Наталья в беседе с KP.RU.
Сначала молодой актер не поверил, что ему действительно звонил сын вождя. Но на встречу все же пошел. В ресторане его ждали Василий Сталин и знаменитый футболист, хоккеист Всеволод Бобров.
— Василий положил перед ним журнал «Огонек» с портретом в роли Шевченко на обложке. Под портретом — подпись: «Заслуженный деятель искусств РСФСР Сергей Бондарчук». «Заслуженный деятель» зачеркнуто ручкой, а сверху написано: «Народный артист СССР» и подпись — «И. Сталин», — поделилась историей Наталья Бондарчук.
Так Сергей Бондарчук вошел в историю как самый молодой народный артист страны. Ему на тот момент было всего 32 года.