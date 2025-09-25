«Теперь нас пятеро»: Регина Тодоренко родила третьего ребенка

В семье российского актера Константина Лавроненко произошло пополнение — его дочь Ксения 9 сентября родила первенца. Он раскрыл пол и имя внука. Артист признался, что много работал, когда у него появилась дочь. При этом он отметил, что старался все успеть и как можно больше участвовать в ее жизни.