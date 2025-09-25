«Теперь нас пятеро»: Регина Тодоренко родила третьего ребенка

Телеведущая Регина Тодоренко стала мамой в третий раз. У блогерши и ее мужа, певца Влада Топалова, родился сын.
— Теперь нас пятеро. Дорогие мои, благодарю за поддержку и трепетное отношение к моей семье. Обязательно скоро поделюсь своей историей. Пока приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом, — написала знаменитость в Telegram-канале.
Имя наследника она пока не раскрыла.
Американская певица Рианна стала мамой в третий раз. 24 сентября стало известно, что у звезды появилась на свет дочка. В соцсетях она разместила фото с девочкой. Дочь Рианны и рэпера Асап Роки родилась еще 13 сентября, но известно об этом стало только сейчас. Малышку назвали Роки Айриш.
В семье российского актера Константина Лавроненко произошло пополнение — его дочь Ксения 9 сентября родила первенца. Он раскрыл пол и имя внука. Артист признался, что много работал, когда у него появилась дочь. При этом он отметил, что старался все успеть и как можно больше участвовать в ее жизни.