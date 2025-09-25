В Называевском районе Омской области сняли режим ЧС

По информации ГУ МЧС по Омской области, режим ЧС из-за переувлажнения почвы продолжает действовать на землях сельскохозяйственного назначения по всему региону. В то же время, несмотря на улучшение ситуации, режим ЧС сохраняется в Таврическом районе, хотя подтопленных жилых домов и приусадебных участков там уже нет.