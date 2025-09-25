Апраксин двор очищают через суд

Неоднократно Смольный пытался привлечь инвестора к развитию Апраксина двора. В 2008 году за реконструкцию двора взялся «Главстрой-СПб», принадлежавший тогда структурам Олега Дерипаски. Застройщик планировал инвестировать в проект 28 млрд рублей, построив на этой территории 70 тыс. кв. м жилья, а также торговые, гостиничные и офисные центры. Однако компания так и не приступила к работам из-за необходимости выкупа площадей у многочисленных собственников помещений, а также судебных конфликтов с некоторыми из них. В 2013 году Смольный не продлил договор на реновацию территории.