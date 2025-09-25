Ричмонд
Малооблачная и без осадков погода ожидается в Беларуси 25 сентября

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня ожидается малооблачная и без осадков погода. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: БЕЛТА

В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный, северный, днем 3−8 м/с.

Температура воздуха днем составит 11−16 градусов тепла.