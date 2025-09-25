Гуттериш получил письмо от Трампа о «саботаже» на ГА в Нью-Йорке

Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш получил письмо от президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и «распорядился расследовать информацию о саботаже», заявил Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь получил корреспонденцию от постоянного представительства США при ООН относительно событий, произошедших во время визита президента Трампа в штаб-квартиру ООН 23 сентября. Генеральный секретарь сообщил, что уже распорядился о проведении тщательного расследования», — сказал представитель Гутерриша представителям средств массовой информации.
Напомним, Трамп приехал в штаб-квартиру ООН и застрял на эскалаторе. Помимо этого, во время выступления Трампа не работал телесуфлёр.
Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от генсека Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша расследовать «саботаж» на ГА ООН.
По словам Трампа, он и его супруга Мелания Трамп могли погибнуть, когда застряли на эскалаторе.