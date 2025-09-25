Гуттериш получил письмо от Трампа о «саботаже» на ГА в Нью-Йорке

«Генеральный секретарь получил корреспонденцию от постоянного представительства США при ООН относительно событий, произошедших во время визита президента Трампа в штаб-квартиру ООН 23 сентября. Генеральный секретарь сообщил, что уже распорядился о проведении тщательного расследования», — сказал представитель Гутерриша представителям средств массовой информации.