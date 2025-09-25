Ученые РФ нашли способ усилить иммунитет устриц для отечественных питомников

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Ученые Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) РАН выяснили, что кормовые добавки из зеленой микроводоросли спирулины стимулируют иммунитет и укрепляют здоровье промысловых устриц, что в будущем может сыграть значительную роль при организации отечественных питомников этого моллюска, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«В нашем исследовании мы проводим экспериментальную оценку влияния водного экстракта фикобилипротеинов из спирулины, который получают сотрудники нашего института, на здоровье взрослых устриц. Эксперимент показал, что экстракт фикобилипротеинов оказывает положительное воздействие на клеточный иммунитет взрослых устриц уже спустя два-три дня после его включения в рацион моллюсков. Мы также доказали, что помимо своей эффективности в качестве стимулятора врожденного иммунитета экстракт из спирулины обладает крайне низкой токсичностью для устриц. Высокие концентрации этой добавки дают положительный эффект уже спустя сутки», — приводятся в сообщении слова руководителя лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ Александры Андреевой.
Поясняется, что такие результаты делают средство перспективным для применения в отечественных устричных питомниках. «В настоящий момент одним из факторов, ограничивающих рост аквакультуры устриц на черноморском побережье России, является проблема получения молоди в питомниках. Гигантская устрица не встречается в естественных популяциях Черного моря, а спат (молодняк устриц — прим. ТАСС), выращиваемый на фермах, имеет преимущественно импортное происхождение», — уточнили в пресс-службе.
Одна из ключевых сложностей при получении спата в российских питомниках связана с тем, что на период размножения устрицы-родители изымаются из естественной среды и содержатся в бассейнах. Но связанные с этим мероприятия и смена среды ведут к стрессу и резкому ухудшению здоровья маточного стада, что снижает эффективность размножения. «Последствия стресса, вызванного внезапной сменой условий обитания, важно устранять перед размножением и оперативно», — подчеркивается в сообщении.
По данным министерства, предложенный в ФИЦ ИнБЮМ экстракт может решить эту задачу и облегчить состояние устриц, если применять его как кормовые добавки. Работая в рамках гранта Российского научного фонда, рассчитанного на 2024−2027 годы, команда ученых уже определила, какие концентрации вещества безопасны для организма устриц. Сейчас, на втором году проекта, получены данные о положительном влиянии пигментов спирулины на иммунную систему моллюсков. В следующем году специалисты запланировали изучить антиоксидантные свойства экстракта и оценить эффективность протекторных свойств пигментов спирулины для организма устрицы.
«Известно, что эти пигменты обладают широким спектром биологической активности и широко применяются в качестве иммуностимуляторов для человека и животных. Однако в аквакультуре двустворчатых моллюсков эти полезные вещества спирулины пока используются ограниченно», — добавили в Минобрнауки.