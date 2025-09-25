Ученые РФ нашли способ усилить иммунитет устриц для отечественных питомников

По данным министерства, предложенный в ФИЦ ИнБЮМ экстракт может решить эту задачу и облегчить состояние устриц, если применять его как кормовые добавки. Работая в рамках гранта Российского научного фонда, рассчитанного на 2024−2027 годы, команда ученых уже определила, какие концентрации вещества безопасны для организма устриц. Сейчас, на втором году проекта, получены данные о положительном влиянии пигментов спирулины на иммунную систему моллюсков. В следующем году специалисты запланировали изучить антиоксидантные свойства экстракта и оценить эффективность протекторных свойств пигментов спирулины для организма устрицы.