В Петербурге разработали новую схему газового охлаждения для коллайдера NICA

NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) — сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжелых ионов, который строится с 2013 года на базе Лаборатории физики высоких энергий (ЛФВЭ) имени В. И. Векслера и А. М. Балдина Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в городе Дубне Московской области. Коллайдер создается, чтобы проводить ранее недоступные исследования в области физики частиц; в проекте будут использованы кремниевые пиксельные детекторы, которые позволяют с высокой точностью восстанавливать траектории заряженных частиц и определять точки распада короткоживущих частиц. В этих процессах применяются тонкие детекторные системы высокого пространственного разрешения; их электроника чувствительна к перегреву, а рабочий диапазон не должен превышать +30°C, поскольку чем выше температура нагрева детекторов, тем чаще возникают в них шумы и снижается точность измерений. «Кроме того, — уточняется в сообщении Минобрнауки, — проблема эффективного теплоотвода усугубляется хрупкостью самих детекторных модулей большой площади, в связи с чем к системам охлаждения и защиты ученые предъявляют особые требования».