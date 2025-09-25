Мошенники пытаются обманывать россиян под видом старших по дому

Мошенники начали обращаться к россиянам, представляясь старшими по дому, и запрашивать у них личные данные якобы для нужд ЖКХ. Злоумышленники используют звонки и сообщения в мессенджерах. О схеме стало известно в четверг, 25 сентября.
Настоящие старшие по дому подчеркивают, что подобную информацию у жильцов они не собирают. Все подобные обращения исходят исключительно от аферистов.
Эксперты предупреждают, что, получив персональные данные, мошенники могут узнать кредитную историю человека, сведения о его работе, а также получить доступ к его аккаунту на «Госуслугах», передает РИА Новости.
Ранее в МВД РФ отметили, что самые распространенные схемы мошенничества на площадках бесплатных объявлений — это продажа несуществующего товара или услуги.
Недавно в пресс-службе ведомства также сообщили, что мошенники начали активно применять искусственный интеллект для совершения преступлений, в частности создавая видео с дипфейками родственников или друзей жертв.
До этого эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская рассказала, что любой вызов с номера, который начинается не с кода +7, может быть мошенническим.