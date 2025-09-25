Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вильфанд: Снег засыпал 20% территории России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на данный момент снегом засыпало 15−20% территории страны.

«Это северная половина Сибирского федерального округа, Таймыр, Туруханский край и северная часть Дальнего Востока», — приводит комментарий специалиста ТАСС.

Ранее метеоролог отмечал, что устойчивый снежный покров в центральных регионах европейской части России, включая Москву, не установится в начале октября. Вильфанд подчеркнул, что стабильный снег требует устойчивого похолодания. Прогнозы указывают на то, что такая погода в этом сезоне может ожидаться не раньше второй половины октября.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше