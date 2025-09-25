Вильфанд: Снег засыпал 20% территории России

Ранее метеоролог отмечал, что устойчивый снежный покров в центральных регионах европейской части России, включая Москву, не установится в начале октября. Вильфанд подчеркнул, что стабильный снег требует устойчивого похолодания. Прогнозы указывают на то, что такая погода в этом сезоне может ожидаться не раньше второй половины октября.