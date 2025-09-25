В двух районах Иркутска произошло аварийное отключение света 25 сентября

Жители Октябрьского и Кировского районов Иркутска днем 25 сентября столкнулись с неожиданным и масштабным отключением электроэнергии. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала «Свет38».
Отключение света в Иркутске 25 сентября 2025 года.
Аварийное отключение затронуло не только жилые дома, но и социальные объекты, включая школы и больницы. Также на улицах не работают светофоры.
На данный момент причина отключения неизвестна. Специалисты уточняют эту информацию и то, когда восстановят электроснабжение.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что землетрясение произошло в Иркутской области и Бурятии утром 25 сентября.