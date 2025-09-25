Ричмонд
Kyodo: Трамп намерен посетить Японию в конце октября

В октябре у Трампа запланированы две зарубежные поездки.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп намерен с визитом Японию в конце октября нынешнего года. Об этом со ссылкой на источники в японском правительстве сообщает агентство Kyodo.

В настоящее время, пишут журналисты, согласовывается точная дата визита. Предполагается, что перед этим глава Белого дома посетит Южную Корею, где поучаствует в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированный на 31 октября — 1 ноября.

Поездка в Японию станет для Дональда Трампа первой за время своего второго президентского срока. Между тем, к этому времени уже изберут нового премьер-министра.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность собственной поездки в Южную Корею на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

К слову, на этот же саммит был приглашен и российский лидер Владимир Путин. Однако окончательного решения на этот счет президент России пока не принял.

