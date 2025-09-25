Артиста Данилко, известного как Верка Сердючка, могут не впустить в Россию

Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, может столкнуться с отказом во въезде в Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на данные российских правоохранительных органов.
В российских материалах указано, что «на данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию РФ». С 2022 года Данилко неоднократно высказывался негативно в адрес России и российских властей.
Образ Верки Сердючки, созданный украинским артистом Андреем Данилко, получил широкую известность после его выступления на конкурсе «Евровидение» в 2007 году, где он занял второе место с песней «Dancing Lasha Tumbai».
Ранее Бориспольский суд Киевской области оштрафовал директора одного из заведений Киева на 425 гривен за концерт Андрея Данилко с песнями на русском языке.