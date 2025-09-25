Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артиста Данилко, известного как Верка Сердючка, могут не впустить в Россию

После 2022 года исполнитель неоднократно негативно высказывался в адрес РФ.

Источник: Аргументы и факты

Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, может столкнуться с отказом во въезде в Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на данные российских правоохранительных органов.

В российских материалах указано, что «на данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию РФ». С 2022 года Данилко неоднократно высказывался негативно в адрес России и российских властей.

Образ Верки Сердючки, созданный украинским артистом Андреем Данилко, получил широкую известность после его выступления на конкурсе «Евровидение» в 2007 году, где он занял второе место с песней «Dancing Lasha Tumbai».

Ранее Бориспольский суд Киевской области оштрафовал директора одного из заведений Киева на 425 гривен за концерт Андрея Данилко с песнями на русском языке.