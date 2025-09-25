Городской реформатор полез в большую политику: кто такой Максим Кац*, которого ищет Интерпол

Кац* заочно приговорен к 8 годам за нарушение маркировки иноагента.
Блогер Максим Кац (признан иноагентом в РФ) объявлен в международный розыск на территории всех государств — членов Интерпола. Такое решение принято после неоднократных нарушений иноагентской деятельности. Об этом сообщается в официальных судебных документах, на которые ссылается РИА Новости. В материалах дела указывается, что объявление международного розыска связано с необходимостью ареста блогера и его последующей экстрадиции в Россию. О том, кто такой Максим Кац — в материале URA.RU.
Биография.
Максим Кац* ранее занимался тем, что развивал городское пространство Фото: Валерий Мельников / РИА Новости.
Максим Кац — бывший чемпион России по спортивному покеру, блогер и участник ряда общественных инициатив. Известен критикой российской власти и активным участием в политических и медийных проектах. Родился 23 декабря 1984 года в Москве.
В 2014 году обсуждался вопрос о наличии у Каца израильского гражданства, но его представитель отрицал это. После отъезда из страны Максим Кац продолжил вести общественную и просветительскую деятельность за рубежом. В октябре 2022 года украинский сайт «Миротворец» включил Каца в свою базу, обвинив его в угрозе национальной безопасности Украины из-за комментариев в социальных сетях.
Кац неоднократно высказывался о проблемах городского планирования и урбанистики. По его словам, он получал консультации у специалистов в Дании за собственный счет и занимался бизнесом в различных сферах после возвращения в Россию из Израиля, где проживал с детства. В личной жизни Максим Кац женат на Екатерине Патюлиной.
Политическая деятельность.
Максим Кац* пытался пробиться в московскую гордуму Фото: Шарифулин Валерий / ИТАР-ТАСС.
В 2013 году иноагент объявил о намерении баллотироваться в Московскую городскую думу, собрал подписи и был зарегистрирован кандидатом по пятому избирательному округу. Его предвыборная кампания финансировалась исключительно частными пожертвованиями и проводилась с активным участием волонтеров. На выборах 2014 года он занял третье место, уступив кандидату от партии «Единая Россия». После гибели политика Бориса Немцова стал одним из организаторов мемориала на месте убийства, а также запустил акцию, позволявшую жителям всей страны заказывать цветы для возложения через волонтеров.
Работа фонда "Городские проекты.
Кац* и Илья Варламов* долгое время работали вместе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU.
В Москве и Санкт-Петербурге с 2012 по 2020 годы были реализованы десятки инициатив по улучшению городской среды благодаря деятельности фонда «Городские проекты», основанного Максимом Кацем и Ильей Варламовым (признан в России иноагентом). Ключевыми направлениями работы стали повышение комфорта для пешеходов, развитие общественного транспорта и внедрение новых стандартов благоустройства.
Основной целью инициатив было создание доступного и безопасного города для всех жителей. Все проекты сопровождались публичными исследованиями и активным участием горожан. Многие предложения были одобрены и реализованы городскими властями, а часть проектов стала примером для других городов России.
В числе наиболее значимых достижений фонда — инициатива по установке лавочек и детских площадок в московском районе Щукино, проведенные исследования загруженности тротуаров Тверской улицы, а также запуск информационных кампаний в защиту троллейбусов. В 2018 году, после обращения фонда в департамент транспорта, в наземном общественном транспорте были отменены турникеты, что ускорило работу маршрутов на 15%. В Санкт-Петербурге активисты предложили новые маршруты ночных автобусов и обновленную систему тарифов, а также подготовили восемнадцать проектов по преобразованию улиц и скверов.
Блогерство на YouTube.
YouTube-канал Максима Каца увеличил число подписчиков с 13,8 тысячи до 1,74 миллиона за период с 2 марта 2020 года по 24 апреля 2023 года, а общее количество просмотров превысило 622 миллиона. Отмечается, что на пике популярности в редакции работало 34 сотрудника, а ежемесячный бюджет достигал 100 тысяч долларов. Стремительный рост аудитории начался после запуска видеороликов о протестах в Белоруссии в августе 2020 года.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.