Тодоренко родила третьего ребенка, уже известен пол

Телеведущая Тодоренко рассказала, что родила мальчика.

Источник: Комсомольская правда

Телеведущая Регина Тодоренко стала мамой в третий раз. Об этом она рассказала сама у себя в блоге. Звезда рассказала, что родила мальчика, правда, имя новорожденного раскрывать не стала.

«Теперь нас 5. Приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом», — написала у себя в блоге телеведущая.

Нужно отметить, что Тодоренко уже воспитывает двух сыновей, Михаила и Мирослава. При этом для нее беременность и рождение ребенка — не повод, чтобы отказываться от новых проектов. Тодоренко до последнего участвовала в съемках, а после рождения детей брала новорожденных на съемочную площадку.