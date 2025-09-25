Тодоренко родила третьего ребенка, уже известен пол

Телеведущая Регина Тодоренко стала мамой в третий раз. Об этом она рассказала сама у себя в блоге. Звезда рассказала, что родила мальчика, правда, имя новорожденного раскрывать не стала.
«Теперь нас 5. Приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом», — написала у себя в блоге телеведущая.
Нужно отметить, что Тодоренко уже воспитывает двух сыновей, Михаила и Мирослава. При этом для нее беременность и рождение ребенка — не повод, чтобы отказываться от новых проектов. Тодоренко до последнего участвовала в съемках, а после рождения детей брала новорожденных на съемочную площадку.