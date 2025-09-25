В Венгрии рассказали о скандале с пропавшими сообщениями фон дер Ляйен Макрону

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этом фоне иронично «отправил в отставку» председателя ЕК. Политик выложил фотографию с уходящей за пределы кадра фон дер Ляйен. Недавно он предложил ей тихо собрать свои вещи и уступить место более способным политикам. По его мнению, под ее руководством Европейский союз «катится в пропасть».