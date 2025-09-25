В Европе разгорелся очередной скандал вокруг главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом рассказала депутат Европарламента от Венгрии Кинга Гал.
Вопрос касается неких сообщений, которые глава ЕК отправляла французскому президенту Эммануэлю Макрону.
— Европейский омбудсмен начала расследование ее секретных текстовых сообщений президенту Макрону о сделке между ЕС и МЕРКОСУР. Как и в случае со скандалом с Pfizergate, эти сообщения также пропали, — написала Гал на своей странице в социальной сети Х.
Политик неоднократно оказывалась в центре скандалов. 14 мая суд в ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за умышленное сокрытие информации о заключенных контрактах на закупку вакцин от коронавируса COVID-19 в 2021—2023 годах. После этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала решение суда в отношении еврокомиссара «новой страницей в эсэсовско-натовском кривосудии».
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал голосование о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен. По его словам, для «оголтелых русофобов» начинается «спидошлиц».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этом фоне иронично «отправил в отставку» председателя ЕК. Политик выложил фотографию с уходящей за пределы кадра фон дер Ляйен. Недавно он предложил ей тихо собрать свои вещи и уступить место более способным политикам. По его мнению, под ее руководством Европейский союз «катится в пропасть».