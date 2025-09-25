Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Венесуэле

В Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщила Геологическая служба США (USGS). Подземные толчки зафиксировали в 22:21 по времени UTC (1:21 по московскому времени).
Эпицентр находился в 24 километрах к северо-востоку от города Мене-Гранде, а глубина очага составила 7,8 километра.
Сообщений о разрушениях или пострадавших пока не поступало. Также не объявлялась угроза цунами, передает сайт службы.
Ранее сейсмологи зафиксировали у берегов Камчатки землетрясение магнитудой 6,1. Первый толчок произошел в 19:08, его очаг залегал на глубине 10 километров. Позднее губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил информацию о землетрясении, уточнив, что его магнитуда составила 7,2.
Ночью 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Так, в Петропавловске-Камчатском были слышны сирены, а на побережье Авачинского залива объявили тревогу из-за цунами. Позже в Елизовском районе у метеостанции «Водопадная» зафиксировали цунами с высотой волны от трех до четырех метров.
Эксперты отметили, что это землетрясение стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. После землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана. «Вечерняя Москва» рассказала о последствиях стихийного бедствия.