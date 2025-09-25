ВДНХ предлагает посетителям найти места с первым названием выставки

В интерьерах павильона № 311 «Шелководство» осталась память об особом событии на ВДНХ — Всесоюзной промышленной выставке (ВПВ). Она проходила с 1956 по 1958 год. Экспозиции, посвященные успехам советской индустрии, размещались в 12 павильонах. А еще в девяти — демонстрировались достижения промышленности и сельского хозяйства. Всего в залах находилось более 30 тысяч экспонатов: машин, станков, приборов, моделей, макетов. В павильоне «Шелководство» сохранилась надпись «ВПВ 1956». Она расположена на четырех колоннах в центральном холле здания. Этот павильон построили в 1939 году по проекту архитекторов Любови Гулецкой и Олега Русакова в стиле сталинского неоклассицизма. До 1954 года он носил название «Молдавская ССР», а затем «Шелководство». Экспозиция рассказывала посетителям об особенностях и достижениях в деле выращивания и обработки шелковицы в Советском Союзе. Сегодня в здании находится ресторан «Оттепель».