ВДНХ предлагает посетителям найти места с первым названием выставки

«ВДНХ приглашает на осеннюю прогулку всей семьей. Гости могут полюбоваться красивыми арками и павильонами, пожелтевшими деревьями, а также последним ярким цветением роз, гортензий и георгинов. Чтобы путешествие было познавательным и увлекательным, взрослым и детям предлагают найти места, где сохранилось первое название выставки. Так можно больше узнать об истории главной выставки страны и о том, как она менялась с годами», — говорится в сообщении.
Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) открылась в Москве в 1939 году. Это название она сменила лишь в 1959-м. Тогда появилась Выставка достижений народного хозяйства — ВДНХ. Однако первое название не забыто — оно отражается в некоторых архитектурных объектах. Кроме того, на ВДНХ можно встретить уникальную памятную надпись, которая свидетельствует о том, что здесь во второй половине 1950-х годов проходила Всесоюзная промышленная выставка — ВПВ.
Надпись «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка» сохранилась на арке южного входа. Он расположен со стороны 1-й Останкинской улицы. Первое название выставки можно увидеть в верхней части сооружения на лепном панно. Арку южного входа строили с 1951 по 1953 год по проекту архитекторов ВсеволодаВоскресенского, Георгия Лебедева, Дмитрия Олтаржевского и Адриана Овчинникова. Сооружение в стиле сталинского ампира совмещает в себе одновременно портик (крытая колоннада, выступающая за фасад здания) и однопролетную триумфальную арку. Оно воплощает триумф колхозного земледелия, его украшают гирлянды из овощей и фруктов, связанных между собой вазами и рогом изобилия. Венчает арку огромный пшеничный сноп и герб СССР. Над колоннами на фризе (горизонтальная полоса) размещаются лепные медальоны с изображением наград, которые выдавали участникам выставки.
Первое название главной выставки страны можно увидеть и в зале павильона № 35 «Главтабак». Надпись расположена на потолке, который украшен изображениями цветков и листьев табака. Буквы «ВСХВ» заключены в изящную рамку. Павильон «Главтабак» — один из самых необычных на ВДНХ. Он имеет форму неправильного восьмиугольника и своим красочным декором напоминает драгоценную шкатулку. В его облике прослеживаются мотивы архитектуры Востока, готики, русского национального зодчества. Примечательно, что павильон перестраивали дважды. Первое здание появилось в 1939 году. Автором проекта был художник Вячеслав Кондратьев. В начале 1950-х годов павильон разобрали и построили на новом месте в запрудной части выставки, недалеко от ресторана «Золотой колос». Проект разработал тот же автор Вячеслав Кондратьев совместно с архитектором К. М. Смирновым.
Сейчас в павильоне «Главтабак» завершается реставрация, после которой здание смогут посещать все желающие. Здесь планируется открыть «Клуб чайной культуры», где гости ВДНХ будут знакомиться с культурой проведениякитайских и русских чайных церемоний, а также пробовать разные сорта этого напитка из России, Китая, Индии, Африки, Японии, Вьетнама.
Первое название выставки также сохранилось в витражах в павильоне № 58 «Земледелие». Буквы «ВСХВ» можно увидеть на окнах в основном зале. Его построили по проекту архитектора Алексея Тация к открытию выставки в 1954 году. В первое десятилетие работы в нем демонстрировали успехи народного хозяйства Украинской ССР. В 1964 году в павильоне разместили экспозицию, посвященную сельхозкультурам. Теперь в нем находится музейславянской письменности «Слово». Это единственный в России музейно-просветительский комплекс для детей и взрослых, рассказывающий об истории и развитии письменности от древности до наших дней.
А еще надпись «ВСХВ» есть в орнаменте металлических оконных решеток двух строений № 291 и 288. Это насосные станции фонтанов Центральной аллеи. Их построили в стиле неоклассицизма в 1954 году по проекту архитекторов Юрия Щуко и Владимира Куранова. Они же являются авторами комплекса из 14 фонтанов, расположенного в два ряда по бокам Центральной аллеи, ведущей к павильону № 1 «Центральный». Фонтанный комплекс открылся в 1954 году. Его питали водой две подземные насосные станции — по одной с каждой стороны. В 2018 году комплекс отреставрировали. В нем полностью заменили инженерное оборудование, отремонтировали бетонные чаши фонтанов и обновили гранитную облицовку. В процессе реставрации насосных станций (строений № 291 и 288) сохранили исторические решетки на окнах.
В интерьерах павильона № 311 «Шелководство» осталась память об особом событии на ВДНХ — Всесоюзной промышленной выставке (ВПВ). Она проходила с 1956 по 1958 год. Экспозиции, посвященные успехам советской индустрии, размещались в 12 павильонах. А еще в девяти — демонстрировались достижения промышленности и сельского хозяйства. Всего в залах находилось более 30 тысяч экспонатов: машин, станков, приборов, моделей, макетов. В павильоне «Шелководство» сохранилась надпись «ВПВ 1956». Она расположена на четырех колоннах в центральном холле здания. Этот павильон построили в 1939 году по проекту архитекторов Любови Гулецкой и Олега Русакова в стиле сталинского неоклассицизма. До 1954 года он носил название «Молдавская ССР», а затем «Шелководство». Экспозиция рассказывала посетителям об особенностях и достижениях в деле выращивания и обработки шелковицы в Советском Союзе. Сегодня в здании находится ресторан «Оттепель».