Россельхознадзор вернул в Беларусь 22 тонны картофеля без документов

В ведомстве уточнили: при осмотре грузового отсека, а также в момент проверки сопроводительных документов сотрудники установили, что 22 тонны картофеля перевозились в адрес получателя из Ростовской области в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата. Указанный документ должен был подтвердить происхождение корнеплода.