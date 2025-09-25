Ричмонд
Россельхознадзор вернул в Беларусь 22 тонны картофеля без документов

Россельхознадзор запретил ввезти в Россию 22 тонны картофеля из Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор вернул в Беларусь 22 тонны картофеля без документов. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, 23 сентября 2025 года в пункте пропуска «Красный Камень» Злынковского района специалистам Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям для контроля был предоставлен автомобиль, который ранее был задержан сотрудниками Брянской таможни. Транспортное средство перевозило из Беларуси подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска.

В ведомстве уточнили: при осмотре грузового отсека, а также в момент проверки сопроводительных документов сотрудники установили, что 22 тонны картофеля перевозились в адрес получателя из Ростовской области в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата. Указанный документ должен был подтвердить происхождение корнеплода.

«В результате Управлением Россельхознадзора ввоз данного груза на территорию Российской Федерации был запрещен. Продукция возвращена отправителю», — отметили в пресс-службе Россельхознадзора.

И добавили, что виновное лицо было привлечено Управлением Россельхознадзора к административной ответственности.

