На маршрут № 9 в Набережных Челнах вышли большие автобусы

Недавно город получил еще 50 единиц пассажирского транспорта.

Источник: пресс-служба мэрии Наб. Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев объявил о значительном обновлении городского транспорта. С 25 сентября на линию выходит новая партия автобусов большой вместимости.

Первым маршрутом, где появятся современные транспортные средства, станет маршрут № 9. На линию выйдут от 17 до 20 новых автобусов, которые заменят маломестные транспортные средства.

Обновление автопарка стало возможным благодаря поддержке руководства республики. Глава Татарстана Рустам Минниханов передал городу 50 новых автобусов. На данный момент 30 машин уже получили все необходимые документы и готовы к эксплуатации. Новые автобусы распределятся следующим образом: часть транспорта выйдет на маршрут № 9, оставшиеся усилят другие городские маршруты.

Главная цель обновления — повышение качества транспортного обслуживания горожан. Планируется сократить интервалы движения общественного транспорта и уменьшить время ожидания на остановках для пассажиров.

