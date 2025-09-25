Ричмонд
Россиянам рассказали, как избежать негативных последствий короткого светового дня

Сокращение светового дня после осеннего равноденствия может вызывать ухудшение настроения, проблемы со сном и ослабление иммунитета. Врач-терапевт «СМ-Клиника» Назифат Уртенова рассказала, как минимизировать негативное влияние недостатка солнца на организм.

Врач рассказала, как пережить короткий световой день без вреда для здоровья.

«Под действием солнечных лучей синтезируется гормон “радости” серотонин и витамин D. При их недостатке повышается риск депрессий, возникают проблемы со сном и ослабевает иммунитет», — пояснила Уртенова для Здоровья Mail.

Эксперт советует повысить уровень физической активности, чаще проводить время на свежем воздухе, установить стабильный режим сна. Также стоит принимать витамин D в суточной дозе примерно 2000 МЕ.

Ранее аллерголог-иммунолог Елена Грек отметила, что недостаток витамина D способен проявляться и на кожных покровах лица. По словам специалиста, при таком дефиците возможно появление тусклого оттенка кожи, а также формирование выраженных признаков усталости на лице.