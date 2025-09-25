Россиянам рассказали, как избежать негативных последствий короткого светового дня

Ранее аллерголог-иммунолог Елена Грек отметила, что недостаток витамина D способен проявляться и на кожных покровах лица. По словам специалиста, при таком дефиците возможно появление тусклого оттенка кожи, а также формирование выраженных признаков усталости на лице.