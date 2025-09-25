Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые опровергли слова Трампа о вреде парацетамола

Президент США Дональд Трамп призвал отказаться от приема парацетамола (Tylenol), заявив о его возможной связи с аутизмом. Однако в новом обзоре данных, опубликованном в журнале Nature, исследователи подчеркнули: надежных доказательств этой связи нет.

Источник: Freepik

FDA действительно добавило в инструкцию к препарату предупреждение о «возможной ассоциации», но крупные исследования в Швеции и Японии показали: различия в уровне риска минимальны и исчезают при учете семейных факторов. Более того, при сравнении братьев и сестер, где один из них подвергался воздействию препарата, а другой нет, связь вовсе не обнаруживалась.

Эксперты отмечают: парацетамол остается одним из немногих безопасных средств для снятия боли и жара у беременных. Ложные страхи способны не только усилить стресс у будущих матерей, но и лишить их эффективной помощи в критический период.

Специалисты поясняют: рост числа диагнозов аутизма объясняется в первую очередь изменением критериев и повышенной осведомленностью о болезни, а не использованием лекарств вроде парацетамола.

Ранее Дональд Трамп заявил, что употребление парацетамола во время беременности может привести к развитию аутизма у ребенка.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше