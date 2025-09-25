Россиянам объяснили, почему нужно забирать чеки в магазинах: это наша главная страховка при покупках

Конечно, не распечатывая чек, магазин экономит бумагу, чернила в кассовых аппаратах, обслуживании фискальных накопителей. Торговцы могут это подавать даже как некий вклад в защиту окружающей среды. Однако вместе с тем, кассовый документ — первоначальное и главное доказательство покупки и ее условий. Без чека намного труднее обменять или вернуть товар. Отсутствие чека, к тому же, снижает возможность добиться гарантийного ремонта.