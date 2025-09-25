Ричмонд
Россиянам объяснили, почему нужно забирать чеки в магазинах: это наша главная страховка при покупках

Юрист Циммерман: Покупателям не следует отказываться от чеков магазинах.

Источник: Комсомольская правда

Покупателям лучше не отказываться от чеков в магазинах. С таким советом в интервью агентству «Прайм» к россиянам обратилась младший юрист Национальной юридической компании «Митра» Анна Циммерман.

Конечно, не распечатывая чек, магазин экономит бумагу, чернила в кассовых аппаратах, обслуживании фискальных накопителей. Торговцы могут это подавать даже как некий вклад в защиту окружающей среды. Однако вместе с тем, кассовый документ — первоначальное и главное доказательство покупки и ее условий. Без чека намного труднее обменять или вернуть товар. Отсутствие чека, к тому же, снижает возможность добиться гарантийного ремонта.

Проблема в том, объясняет эксперт, что записи с камер или выписки с банковской карты, показания свидетелей помогают в разборках с магазинами далеко не всегда.

«Покупателям лучше всегда брать кассовый чек, это ваша главная страховка на случай проблем с товаром», — подытожила юрист.

Федеральная налоговая служба рассказала о правилах выдачи кассовых чеков при расчетах с покупателями. Продавец обязан выдать покупателю кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе или в электронной форме в момент оплаты товаров или услуг.

Также сообщалось, что российские магазины могут отказаться от бумажных чеков.