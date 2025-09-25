Рианна стала мамой в третий раз, она родила девочку

Известная американская певица Рианна стала мамой в третий раз. О радостном событии она сообщила у себя в социальных сетях.
Отмечается, что дочку вокалистка родила 13 сентября 2025 года, но поклонникам решила рассказать об этом только сейчас. Малышку по семейной традиции нарекли Рокки Айриш Мэйерс. Это имя она получила в честь своего отца, Асапа Рокки, который приносит в семью счастье.
Нужно отметить, что у Рианны уже есть двое сыновей. Первенец появился на свет в 2022 году, а второй раз певица стала мамой в 2023-м. В июле 2025 года Рианна рассекретила третью беременность, но тогда она заявила, что снова ждет мальчика. Неизвестно, намеренно ли это сделала вокалистка или правда до последнего не знала пол малыша. Отмечается, что супруг Рианны, Асап Рокки, очень хотел именно девочку, о чем неоднократно говорил в интервью, теперь его мечта сбылась.
Ранее KP.RU сообщил, что матерью в третий раз стала российская телеведущая Регина Тодоренко. Она снова родила мальчика, имя ребенка не раскрывается.