Рианна стала мамой в третий раз, она родила девочку

Нужно отметить, что у Рианны уже есть двое сыновей. Первенец появился на свет в 2022 году, а второй раз певица стала мамой в 2023-м. В июле 2025 года Рианна рассекретила третью беременность, но тогда она заявила, что снова ждет мальчика. Неизвестно, намеренно ли это сделала вокалистка или правда до последнего не знала пол малыша. Отмечается, что супруг Рианны, Асап Рокки, очень хотел именно девочку, о чем неоднократно говорил в интервью, теперь его мечта сбылась.