Число смертей, связанных с кардиологическими заболеваниями, выросло почти наполовину

Международный коллектив врачей сообщил, что за последние 30 лет число смертей от болезней сердца и сосудов выросло на 46 процентов — с 13,1 миллиона в 1990 году до 19,2 миллиона в последние годы. Об этом рассказала пресс-служба Американской коллегии кардиологии, отметив, что сейчас каждая третья смерть на планете связана с кардиологическими нарушениями.