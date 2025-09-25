Число смертей, связанных с кардиологическими заболеваниями, выросло почти наполовину

Международный коллектив врачей сообщил, что за последние 30 лет число смертей от болезней сердца и сосудов выросло на 46 процентов — с 13,1 миллиона в 1990 году до 19,2 миллиона в последние годы. Об этом рассказала пресс-служба Американской коллегии кардиологии, отметив, что сейчас каждая третья смерть на планете связана с кардиологическими нарушениями.
Профессор Института изучения метрики здоровья в Сиэтле Грегори Рот пояснил, что высокий уровень смертности фиксируется даже в странах с низкими доходами, где возрастное распределение населения не объясняет таких масштабов. По его словам, это говорит о необходимости разработки локальных мер борьбы с болезнями.
Исследование проводилось в рамках глобального проекта Global Burden of Disease, который ВОЗ, IHME и фонд Билла и Мелинды Гейтс ведут с 1990 года. Медики изучили данные по 375 кардиологическим нарушениям в 204 странах и выяснили, что рост смертности связан в первую очередь со старением населения, распространением гипертонии и нездорового питания.
Ученые также подчеркнули влияние загрязнения воздуха и свинца на рост числа сердечно-сосудистых заболеваний. По их данным, до четырех миллионов смертей ежегодно напрямую или косвенно связаны с этими факторами, особенно в странах Океании, Средней Азии и Северной Африки, передает ТАСС.
Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения и кардиолог Наталия Буланова рассказала, что резкое учащение пульса без веской причины может указывать на болезнь сердца, при таких симптомах нужно пройти ЭКГ.