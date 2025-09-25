В Прикамье волонтёры наткнулись на медведя и лося при поиске людей в лесу

Волонтёры поискового отряда наткнулись на медведя и огромного лося во время поиска людей в лесу в Пермском крае, сообщает «ПрикамьеПоиск».
О сложностях во время срочного выезда в лес организация рассказала утром 25 сентября. Как сообщили волонтёры, опасные поиски прошли накануне вечером. В этот день участники поисков разделились на три группы и проверяли несколько участков лесополосы в поисках заблудившихся людей.
«Выезд стал непростым испытанием для всех трёх групп. День, когда всё шло не по плану: карты обманывали, дороги вели в тупик, техника подводила, природа напоминала о своих правилах, обстоятельства раз за разом проверяли нас на прочность», — рассказывает отряд.
По словам волонтёров, на обратном пути их поджидала ещё одна проблема. Одна из участниц поисковой группы Евгения Пешина вовремя заметила на обочине дороги медведя, которого удалось обойти. Тем не менее, вскоре в 300 метрах от себя прикамцы заметили ещё одно дикое животное — огромного лося. Его тоже удалось миновать.
«ПрикамьеПоиск» отметили, что задачу, ради которой выезжали люди, выполнить не удалось, но удалось сохранить в безопасности всех волонтёров и позволить им вернуться домой благополучно.