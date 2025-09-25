Месси творит чудеса: «Интер Майами» уничтожил соперника в Нью-Йорке

В ночном противостоянии регулярного чемпионата МЛС между «Нью-Йорк Сити» и «Интер Майами» была зафиксирована безоговорочная победа «цапель» со счетом 4:0. Матч, прошедший в ночь с 24 на 25 сентября 2025 года, выявил явное преимущество гостей.