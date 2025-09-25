Ричмонд
В Омске выросли цены на бензин: топливо подорожало на четырех АЗС

На отдельных заправках стоимость литра бензина увеличилась до 40 копеек.

Источник: Комсомольская правда

В Омске зафиксировано повышение цен на автомобильное топливо. На прошлых выходных стоимость бензина выросла сразу на четырех автозаправочных станциях: «Топлайн», «Газпромнефть», «Татнефть» и «Юнигаз». Повышение составило от 20 до 40 копеек за литр.

Наиболее существенно подорожал бензин марки А-98 на АЗС «Топлайн»: цена выросла с 76,1 до 76,5 рублей за литр. Цены на газ остались неизменными.

По состоянию на 20 сентября 2025 года стоимость топлива в Омской области различается в зависимости от марки бензина и заправочной станции. Например, на АЗС «Топлайн» бензин А-92 стоит от 55,56 до 56,56 рублей, а А-95 — от 60,06 до 61,06 рублей. На АЗС «Газпромнефть» цена на А-92 колеблется от 55,05 до 56,02 рублей, а на АИ-95 — от 59,56 до 60,51 рублей. На АЗС «Татнефть» стоимость АИ-92 достигает 57,45 рублей, а АИ-95 продается за 62,5 рубля. На АЗС «Юнигаз» бензин АИ-98 UNI предлагается по 76,32 рубля за литр.

Ранее мы писали, что омичи смогут использовать QR-код вместо паспорта через приложение «Госуслуги».