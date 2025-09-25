В Омске выросли цены на бензин: топливо подорожало на четырех АЗС

По состоянию на 20 сентября 2025 года стоимость топлива в Омской области различается в зависимости от марки бензина и заправочной станции. Например, на АЗС «Топлайн» бензин А-92 стоит от 55,56 до 56,56 рублей, а А-95 — от 60,06 до 61,06 рублей. На АЗС «Газпромнефть» цена на А-92 колеблется от 55,05 до 56,02 рублей, а на АИ-95 — от 59,56 до 60,51 рублей. На АЗС «Татнефть» стоимость АИ-92 достигает 57,45 рублей, а АИ-95 продается за 62,5 рубля. На АЗС «Юнигаз» бензин АИ-98 UNI предлагается по 76,32 рубля за литр.