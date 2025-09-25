В аэропорту Кольцово учились эвакуировать самолеты

Специалисты екатеринбургского аэропорта Кольцово провели учения. Они отработали, как эвакуировать самолет в случае аварии. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Для этого они использовали специальную технику: мощные подъемники, которые могут поднять до 40 тонн, а также автокраны и прицепы. Такие навыки нужны, если у самолета, например, сломается шасси или он съедет с взлетной полосы.
— Такие тренировки проходят регулярно, чтобы все сотрудники были готовы к нештатным ситуациям, — уточнили в аэропорту.
К ним могут относиться поломка шасси или выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы.
Напомним, недавно аэропорт был оснащен новым светосигнальным оборудованием. Его введение позволило повысить метеорологический минимум по стандартам ICAO. Это нововведение значительно упростит пилотам посадку в сложных погодных условиях.