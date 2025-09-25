Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Басилашвили заявил, что больше не выйдет на сцену Большого драматического театра

Народный артист СССР Олег Басилашвили что больше не будет выступать на сцене Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова, где он играл в спектакле «Лето одного года». Об этом он сообщил сам в интервью для News.ru.

Народный артист СССР Олег Басилашвили что больше не будет выступать на сцене Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова, где он играл в спектакле «Лето одного года». Об этом он сообщил сам в интервью для News.ru.

В этом сезоне пьеса была исключена из репертуара. Его партнерша по спектаклю, актриса Алиса Фрейндлих, по его словам, первой отказалась от своей роли.

— Спектакли, в которых я был занят в БДТ, сняты в этом году с репертуара. Больше играть не буду, — пояснил Басилашвили.

В настоящее время актер проводит большую часть времени в Репино, недалеко от Санкт-Петербурга. По словам артиста, его не волнует, что происходит в общественной жизни.

— От общественной жизни я отошел, живу с семьей за городом. Все, что происходит в публичном пространстве, меня не интересует, — приводят его слова в материале.

Спектакль «Лето одного года» впервые был представлен на сцене БДТ в 2010 году и основан на известной пьесе американского драматурга Эрнеста Томпсона «На Золотом озере». Басилашвили и Фрейндлих исполняли роли Нормана и Этель Тэйер. Народный артист проработал в БДТ 66 лет.

Зимой в СМИ появилась информация о плохом самочувствии актрисы Алисы Фрейндлих. Издания утверждали, что ей якобы даже сложно говорить. Однако несмотря на это артистка все равно появилась на сцене БДТ в этом спектакле. Он поставлен по пьесе американского драматурга Эрнеста Томпсона «На Золотом озере». В БДТ он является самым популярным: желание зрителей попасть на спектакль настоль велико, что театру даже пришлось завести лист ожидания и ввести именные билеты.