Басилашвили заявил, что больше не выйдет на сцену Большого драматического театра

Зимой в СМИ появилась информация о плохом самочувствии актрисы Алисы Фрейндлих. Издания утверждали, что ей якобы даже сложно говорить. Однако несмотря на это артистка все равно появилась на сцене БДТ в этом спектакле. Он поставлен по пьесе американского драматурга Эрнеста Томпсона «На Золотом озере». В БДТ он является самым популярным: желание зрителей попасть на спектакль настоль велико, что театру даже пришлось завести лист ожидания и ввести именные билеты.