Жители Иркутска смогут наблюдать на небе две кометы в октябре

В октябре жители Иркутска смогут наблюдать на небе сразу две кометы. Одна из них — C/2025 A6 (Lemmon), которая стала открыта в январе, приближается к Земле. Как сообщил КП-Иркутск директор астрономической обсерватории Сергей Язев, она будет находиться на расстоянии 90 миллионов километров от планеты.
— Комету можно будет увидеть через бинокль или вооруженным глазом 21 октября. За счет новолуния, небо станет темнее, и шанс разглядеть ее будет больше, — подчеркнул специалист.
Вторая комета SWAN R2 открыта всего две недели назад. Сейчас она находится на небе вблизи Солнца. Ее тоже можно будет лицезреть 21 октября, однако она будет вдвое ближе, чем первая.
Также в октябре возможно будет стать свидетелем метеорного потока. Он произойдет, если 4−6 октября Земля пересечет орбиту кометы SWAN R2.