Жители Иркутска смогут наблюдать на небе две кометы в октябре

В октябре жители Иркутска смогут наблюдать на небе сразу две кометы. Одна из них — C/2025 A6 (Lemmon), которая стала открыта в январе, приближается к Земле. Как сообщил КП-Иркутск директор астрономической обсерватории Сергей Язев, она будет находиться на расстоянии 90 миллионов километров от планеты.